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▲凱莉珍娜不到30歲，已經有7億美元的財產，還有2個小孩，絕對是個狠角色。（圖／美聯社／達志影像）

影壇當紅小生「甜茶」提摩西夏勒梅，之前才在自己的明星臉大賽上突襲現身、造成騷動，也引起話題，現在竟被八卦報導稱交往一年多的女友凱莉珍娜，為了想套牢他，不惜利用懷孕這個手段。而提摩西身旁友人透露，他其實也是情場玩咖，只是很會「演專情」，讓女友們都以為他想跟她們定下來，殊不知他在與兄弟們一起尋歡時，常擺出一副「還單身」的樣子。這場愛情交鋒最後誰才會是贏家？真的只有走著瞧。提摩西夏勒梅曾經是「星二代殺手」，瑪丹娜、強尼戴普的女兒曾先後和他交往，最後都是分手收場。出身自卡戴珊家族、金卡戴珊的同母異父小妹凱莉，年紀比提摩西小不到兩歲，財產卻是他的28倍，據估計有7億美元的資產，堪稱億萬富豪，絕不可能看上他的錢才想跟他繼續下去。凱莉被傳認為自家的公眾形象欠佳，而提摩西卻是受到外界喜愛的文青男神，覺得與他在一起反而是大加分，才想把他抓得牢牢的，可是提摩西也沒那麼容易抓住，外人看來他們的感情很穩定，彼此都態度認真，可是八卦報導卻稱提摩西身旁親近的友人，透露他根本離想要定下來還早得很。然而才不到30歲已經有兩個小孩的凱莉，有可能用老招：懷孕，讓提摩西逃都逃不掉。報導稱她認定如果還想有小孩，提摩西就是最好的老爸人選，相信他們只要有了孩子，提摩西就不會還有別的心思，就算結果不如意，起碼她也得到了基因良好的種，怎麼算都不會吃虧。看來提摩西可得小心了，不然單身漢自由自在的幸福，也許很快就不保。