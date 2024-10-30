我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金州勇士主將Stephen Curry左腳踝扭傷，歸期未定。（圖／美聯社／達志影像）

NBA勇士當家球星Stephen Curry今(30)日缺陣，但仍然上演逆轉秀，終場以124：106擊潰鵜鶘。Zion Williamson和Brandon Ingram是本場比賽鵜鶘隊的亮點，Williamson拿下本季新高的31分和8個籃板，Ingram則貢獻了30分，但勇士在下半場攻守都更加出色，成為勝負的主因。勇士開季就遇到傷兵問題，而教練Steve Kerr指出，Wiggins下場能否歸隊仍未知。替補出場的Jonathan Kuminga和Lindy Waters III為勇士提供了關鍵火力，Kuminga貢獻17分，而Waters III拿下21分和9籃板的。而勇士全場僅出現8次失誤，並成功迫使鵜鶘發生24次失誤，轉化為34分，其中包含15次抄截，成為勝負的分水嶺。第三節還剩8分22秒時，Podziemski命中三分球將比賽扳平，隨後連續得分幫助勇士取得71：67的領先優勢，並沒有落後過。此外，談到這場逆轉秀，Kerr認為，這場比賽充分展現了團隊深度，這將是勇士隊在賽季中的重要優勢。