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▲台北市山區、新北市山區、桃園市山區、南投縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣明日雨量達停班停課標準。（圖／取自中央氣象署）

▲台東縣、蘭嶼綠島、屏東恆春半島、澎湖縣、連江縣明日風力達停班停課標準。（圖／取自中央氣象署）

康芮颱風（國際命名KONG-REY）今（30）日一早轉為強颱，颱風中心預計周四中午過後登陸，巨大暴風圈半徑達320公里，將籠罩全台帶來強大風雨。而根據中央氣象署13時發布的最新風雨預測圖，，但實際是否停班停課，仍依各縣市公告為準。氣象粉專「觀氣象看天氣」則表示，周四全台停班停課機率最高，但周五是否會繼續放？就要看各地縣市政府怎麼決定，若康芮路徑偏南通過南部沿海的話，南部又將出現如同山陀兒般的強風豪雨。◾台北市山區：平地80-150毫米、山區200-340毫米◾新北市山區：平地200-340毫米、山區200-340毫米◾桃園市山區：平地80-150毫米、山區150-250毫米◾南投縣山區：平地<50、山區150-250毫米◾宜蘭縣：平地300-490毫米、山區400-600毫米◾花蓮縣：平地300-490毫米、山區400-600毫米◾台東縣：平地300-490毫米、山區300-490毫米◾台東縣：平均風6-7級、陣風9-10級◾蘭嶼綠島：平均風10-11級、陣風13-14級◾屏東恆春半島：平均風7-8級、陣風10-11級◾澎湖縣：平均風8-9級、陣風11-12級◾連江縣：平均風7-8級、陣風10-11級氣象粉專「觀氣象看天氣」也發文表示，康芮颱風中心周四中午後將逐漸接觸台東陸地，登陸點附近會是風力最強的地方，要嚴防16級左右的陣風；雨勢的部分則以東半部最為劇烈，其次是各地山區。周四全台停班停課機率最高，但周五是否會繼續放？就要看各地縣市政府怎麼決定，若康芮路徑偏南通過南部沿海的話，南部又將出現如同山陀兒般的強風豪雨。根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。