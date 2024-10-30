我是廣告 請繼續往下閱讀

康芮颱風增強為強颱，移動速度高，中央氣象署已在今（30）日凌晨5點半發布陸上颱風警報，預計今下午全台都會進入警戒範圍。而高雄市在山陀兒颱風襲台時，連續放了4天的颱風假，針對這次康芮颱風來襲，高雄市長陳其邁表示，原則上8點就會宣布是否放颱風假，「這是很困難的決定，你放不放都會被出征，這很痛苦的一件事情。」陳其邁今出席「大海開吃」記者會，對於民眾關心明天是否放颱風假，他表示原則上8點就會宣布，不過如果真的很難判斷，有更新的資料，也許會到9點；放不放假對地方首長來說，是很困難的決定，因為風力9級沒有放假、10級有放假，但颱風有時候就是9級、10級，「你放不放都會被出征，這很痛苦的一件事情，但是我們還是要看整體的條件，也不是說只看風力」。陳其邁說，高雄有2900平方公里，面積很大，有時在市區感覺無風無雨，可在海線的風力非常大，因此雨量、區域、颱風的路徑以及對高雄的影響，都是評估的考量。陳其邁強調，颱風放假不是為了讓大家休息，而是要做好防颱準備，所以大家盡量在颱風警報期間，不要出門。