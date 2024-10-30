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昨日北部海域受康芮颱風外圍環流強勁風力及海流影響，海象惡劣（風力7至8陣風10級，浪高5米），中國大陸籍「鈺洲啟航」貨輪於野柳北北西方2.4浬海域失去動力棄船待援，海巡署第一時間調派宜蘭艦、南投艦及第一海巡隊PP-10050艇趕往現場，2141時將船上17名中國船員全數搶救至巡防艇。今（30）日上午，海巡署張忠龍署長到第二巡防區慰勉救援有功人員，並頒發第二巡防區、第一(基隆)海巡隊及第二岸巡隊等單位加菜金。張忠龍表示，昨日海巡堅持在惡劣海象中，冒險搶救17名陸籍船員，但中國海警船卻連續2天侵擾金門限制水域，此舉已加劇兩岸隔閡，嚴重撕裂兩地人民情感，無益兩岸對等交流，張署長呼籲中國停止類似的挑釁行為，確保海上航行安全與交通秩序。張忠龍署長強調：海巡弟兄冒險救難、查處越界陸船、打擊海上犯罪，更要應對中國不斷挑釁的軍事行動，捍衛的不僅是我們的海域，更是作為一個主權國家的尊嚴，和全體國人自由民主的生活方式。海巡用生命保家衛國，這是海巡的日常，期勉海巡同仁全力以赴、士氣高昂，確保民眾生命財產的安全。