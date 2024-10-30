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美國總統大選進入最後一週關鍵階段，最新提前投票追蹤數據顯示，目前全美已有超過5100萬選民投票，相當於2020年美國大選選票總數的32%。綜合外媒報導，美國佛羅里達大學選舉實驗室（University of Florida Election Lab）29日公布最新數據顯示，超過5100萬選民已經在美國總統大選中進行投票，相當於4年前、2020年美國總統大選的總投票數1.58億張選票的32%。其中逾2700萬選民選擇親自前往投票所投票，另有2400多萬選民則選擇郵寄投票。從數據中可見，參與提前投票的選民中，65歲以上族群占40.8%，41至65歲占38.2%，26至40歲占14%，18至25歲占6.9%。其中，民主黨人約占39%、共和黨人約占36%。據數據分析公司Catalist發布的資料，本次選舉選擇提前投票的選民族群與4年前相比略有不同，普遍年紀較大，較可能是白人及共和黨支持者，這個趨勢在7個搖擺州也普遍存在。高達75%的提前投票的選民是白人，比4年前的73%略有提升。目前為止，全美提前投票的情況比起4年前顯著下降。由於2020年正值新冠肺炎疫情期間，當時提前投票的人數創下歷史新高。據統計，當時有超過四分之一選民都選擇提前投票。令人注意的是，川普在2020年大力反對提前或郵寄投票，與今年鼓勵共和黨人的態度大相徑庭。不過提前投票數據並不能提前預測大選結果。據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）29日公布的最新民意調查顯示，賀錦麗選前最後階段領先川普的幅度縮減，僅以44%比43%超前1個百分點。