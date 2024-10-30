MLB美國職棒世界大賽G4，紐約洋基今（30）日在主場打線總算甦醒過來，團隊共敲出3發全壘打，終場就以11：4擊敗洛杉磯道奇，系列賽追至1：3落後。而本場比賽1局下半還出現一個插曲，那就是道奇右外野手Mookie Betts在界外區試圖接殺飛球時，觀眾席上的2名洋基球卻直接伸手，想要奪取Betts手套裡的球，這樣的行為不但在網路上遭到撻伐，稍早道奇游擊手Tommy Edman受訪時也表示，「我很慶幸他們最後被趕出去。」
洋基球迷試圖搶球 最終遭到驅逐出場
這樣的爭議畫面發生在今日比賽1局下半，洋基開路先鋒Gleyber Torres將球打向右外野界外區，Mookie Betts奮力跳起試圖接住這顆球。但就在此時，只見畫面中2名洋基球迷的觀眾將手伸入場內，試圖從Betts的手套當中把球搶出，儘管如此，裁判最終仍然裁定Torres出局。
而根據外媒報導，賽後Mookie Betts本人也親自被問到這樣的狀況，他則是表示一切都過去了，「關於第一局的那個球，現在都不重要了，這場比賽最終我們輸了，其他都無關緊要。我沒事、他也沒事，一切都很好，我們輸了比賽，這才是我關注的，我們必須準備好明天的比賽。」
道奇隊友Edman也怒了 稱這樣行為不能接受
而Mookie Betts的隊友、道奇游擊手Tommy Edman賽後則指出，「從我的角度看來，這樣的行為真是太誇張了。他們試圖拉扯Betts的手套，還拽他的手腕，我很慶幸他們最後都被趕出去，這樣子的行為是完全不能接受的。」
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這樣的爭議畫面發生在今日比賽1局下半，洋基開路先鋒Gleyber Torres將球打向右外野界外區，Mookie Betts奮力跳起試圖接住這顆球。但就在此時，只見畫面中2名洋基球迷的觀眾將手伸入場內，試圖從Betts的手套當中把球搶出，儘管如此，裁判最終仍然裁定Torres出局。
而根據外媒報導，賽後Mookie Betts本人也親自被問到這樣的狀況，他則是表示一切都過去了，「關於第一局的那個球，現在都不重要了，這場比賽最終我們輸了，其他都無關緊要。我沒事、他也沒事，一切都很好，我們輸了比賽，這才是我關注的，我們必須準備好明天的比賽。」
道奇隊友Edman也怒了 稱這樣行為不能接受
而Mookie Betts的隊友、道奇游擊手Tommy Edman賽後則指出，「從我的角度看來，這樣的行為真是太誇張了。他們試圖拉扯Betts的手套，還拽他的手腕，我很慶幸他們最後都被趕出去，這樣子的行為是完全不能接受的。」