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民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，如今貼身帳房「橘子」許芷瑜在日未歸遭通緝，有媒體報導稱其雲端行事曆也遭破解，其中有2筆陪同柯文哲會見沈慶京。對此顏若芳表說，其實會面、請託或飲宴應酬等情事，都必須要進行「廉政登錄」，此外也質疑柯文哲曾在2018年收受沈紀念字畫，事後證明自己帶走了，質疑沈慶京這幅紀念字畫到底是多精美昂貴，柯文哲要違規帶回家，難道就是要柯文哲平反京華城容積率的「前金」嗎？顏若芳表示，柯文哲與財團千絲萬縷的關係，是對小草、是對台灣最大的背叛。媒體報導抽，根據橘子的行事曆，共有2筆隨同柯文哲會見沈慶京的紀錄，相關事證對柯文哲相當不利，而其實這些會面，或是請託、飲宴應酬等情事，都必須要進行「廉政登錄」。顏若芳表示，雖橘子行事曆爆出的2筆與沈慶京的會面紀錄沒有在行事曆內，但柯文哲2329筆的收禮紀錄中，卻一筆是沈慶京於2018年9月21日送的「紀念字畫」，送禮場合是「企業演講」。顏若芳說，根據「台北市政府公務員廉政倫理規範」，如果收到在職務有利害關係者的禮物，原則上需拒絕或退還，如果退還有困難，則應將收受的禮品交給政風機關處理，但經確認後，柯文哲已經自己帶走了這幅紀念字畫。顏若芳質疑，之前英國貴賓來訪送的懷錶，被柯文哲形容是破銅爛鐵，但沈慶京這幅紀念字畫到底是多精美、昂貴到要違規帶回家？另企業演講的內容是什麼？其間柯文哲是否有藉機跟沈慶京商談京華城案？橘子是否有隨同出席？這些北市府都沒有資料，柯文哲登錄紀錄中也東缺西漏。顏若芳指出，2018年，除了是柯文哲的連任年，柯市府更在這一年，依監察院審核意見辦理都市計畫變更，決定京華城法定容積率為560%，而沈慶京也曾在2019年底受訪，表示柯文哲就是在2018年開始協助平反京華城容積率，而沈慶京也是從2018年開始，積極跟柯文哲、應曉薇等人接觸、陳情。最後顏若芳表示，不只沈慶京，2015年、2019年柯文哲均被爆出密會財團卻沒進行廉政登錄，但柯文哲當時均以「重視企業交流」、「從財團那把錢討回來」草草打發外界質疑，未落實廉政登錄，又常被爆出密會、勾結財團，質疑2018年送的紀念字畫，難道就是要柯文哲平反京華城容積率的「前金」嗎？