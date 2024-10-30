我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押，明將召開延押庭。民進黨發言人吳崢今（30）日表示，京華城案「北檢肯定會起訴」，並預測柯文哲的政治死線在2028年會有分水嶺。對此，民眾黨發言人吳怡萱痛批吳崢，把黨主席賴清德訓斥「咔正經勒」當成耳邊風，一下當大法官、一下又當北檢發言人。針對吳崢今早在周玉蔻的廣播節目《新聞放鞭炮》提到京華城案「北檢肯定會起訴」、「《選罷法》明定涉犯貪污治罪條例就不能參選公職，這是很明確的死線，民眾黨可能將在2028年面臨分水嶺。」等言論，台灣民眾黨發言人吳怡萱痛批，吳崢不只能預測憲法法庭的裁定結果，現在還能預判北檢一定會起訴；一下當「大法官」、一下又當「北檢發言人」，完美演繹執政黨的手可以直接伸入司法，把大法官跟地檢署都當成民進黨小弟，賴主席才剛訓斥「卡正經勒」，吳崢難道當耳邊風嗎？吳怡萱進一步表示，吳崢稱「執政歸執政、司法歸司法，民進黨無法影響司法單位獨立辦案。」是睜眼說瞎話，他一邊撇清，另一方面卻又證稱北檢「肯定會起訴」，甚至直接認定台灣民眾黨在2028年將面臨參選公職的「死線、分水嶺」，根本就是未審先判。吳怡萱批評，民進黨想提前讓「潛在對手」被消滅，吳崢說的話是讓總統賴清德難堪，「這也間接說明北檢辦京華城案，就是政治追殺，最終目的劍指2028年」，拜託吳崢多反思自省，為何民主進步黨逐漸把台灣帶向民主退步的回頭路。