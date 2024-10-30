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▲強颱康芮將襲台，台中市和平山區果農忙著搶收甜柿。（圖／台中市議員古秀英提供，2024.10.30）

▲強颱康芮將襲台，台中市和平山區果農在微雨中搶收蘋果。（圖／台中市議員古秀英提供，2024.10.30）

強颱康芮將襲台，根據中央氣象署下午1時發布的最新風雨預測，中部地區尚未達到停班停課標準，但網友已忍不住上台中市長盧秀燕臉書留言洗版，甚至不惜喊她「媽」！也有人持相反看法，指台中很多公司的颱風假是無薪假，若不上班就沒收入，希望市長苦民所苦，審慎評估颱風假的必要性。根據中央氣象署發布的最新風雨預測，下午1時達到明日停班停課標準的地區有台北市山區、新北市山區、桃園市山區、南投縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣等10個縣市。中彰投雲嘉南和往常一樣，因為有「護國神山」中央山脈擋著，目前被評估影響較輕微，僅南投山區和停班課沾上邊。但期待停班課的人可不管這些！台中市是中部地區決定停班課與否的領頭羊，民眾早就上盧秀燕臉書洗版，許多人為了放假不喊她「媽媽市長」，而是直接叫媽，甜喊「媽！明天放假嗎？」「媽，說好了週四颱風假！」也有人擔心風力未達標準，希望能局部考量，喊著「媽！考慮一下海線，風真的很大，騎車都很危險」、「山區很危險，懇請台中和平區放假」。也有人希望別放，指「台中市很多公司颱風假都是無薪假，勞工沒工作就沒收入，希望您苦民所苦，審慎評估颱風假的必要性」「我的萬聖節…不可以放掉」。還有人覺得晚間10點前發布實在太晚，有些雲彰投的孩子到台中讀國中、高中，一旦停課，家長們就得漏夜到校接回住宿生，擔心深夜在風雨中奔波，將增加交通風險。