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▲只要開碗撕袋就能參加抽獎活動，不只讓你吃到最對味的經典泡麵，獎品卡的獎項更是相當豐富。（圖／業者提供）

▲活動期間全通路購買統一麵「全系列」相關的碗麵、袋裝麵，都有機會是這次10萬元以及多獎項的幸運得主！（圖／業者提供）

各位旅客請注意，別讓你的頭等艙機票躺在家裡啦！日前國民泡麵「統一麵」祭出【統一麵 帶你遊世界】活動，直接送出兩萬張刮刮卡回饋消費者，最大獎甚至是擁有頭等艙兌換價值的10萬旅遊贊助金！現在，活動執行倒數一個月，兩名頭獎得主竟然「失蹤」啦！有鑑於此，統一麵也發出江湖「追緝令」，家裡有統一麵的民眾，不要讓頭獎躺在家裡睡著了，屬於你的頭等艙還在等你拿出來兌獎！統一麵要帶民眾們去環遊世界！只要開碗撕袋就能參加抽獎活動，不只讓你吃到最對味的經典泡麵，獎品卡的獎項更是相當豐富，配合疫後大家想出國旅遊的心情，這波抽獎活動，最大獎有機會抽中旅遊金 10 萬元，前段時間因應颱風來襲，不少人在家中囤了泡麵應急，當前活動得獎人數已經近破萬人，貳獎亞洲暢遊旅遊金，也已經抽出四位幸運兒，還有兩個名額等待領取。累計兌換率已達40%以上，也許一個不經意，最大獎就是你！千萬別讓到手的10萬元就這樣飛走了。想要知道你是幸運的頭等艙首獎得主嗎？快點開碗開袋試運氣！不管是經典肉燥、肉骨茶風味，還是難以割捨的鮮蝦、蔥燒牛肉口味等，又或是近期增粉無數的統一麵小時光麵館，活動期間全通路購買統一麵「全系列」相關的碗麵、袋裝麵，都有機會是這次10萬元以及多獎項的幸運得主！口味眾多的統一麵，還能搭配無數的料理方法來開箱，讓你天天兌獎，又能蒸煮炒炸百搭、具特色，像是很多人會乾炒泡麵搭配青菜豬肉，又或是創意的燻雞泡麵鬆餅等，天天吃都不會膩，吃著吃著還有機會坐上頭等艙去！現在活動進入最後一個月倒數，大獎的兌換日期到11/30，不要讓你的幸福權益睡著了！快點開碗、撕袋，跟著統一麵的腳步，去環遊世界吧！