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強颱康芮即將侵襲台灣，外界關注明天是否停班課。國民黨主席朱立倫今（30）日指出，10月初山陀兒颱風來襲，「當時為了罷樑（罷免謝國樑），中央很多部會、媒體都在做政治防災，故意挑基隆毛病」，強調放假與否應尊重縣市長決定，同心協力減少干擾。颱風山陀兒10月初襲台時，當時北台灣尚未被列入警戒區，不過身陷罷免危機的基隆市長謝國樑卻搶先宣布停班課，遭質疑是放「護梁假」救選情。國民黨今天舉行中常會，朱立倫在中常會表示，今天開始有颱風警報，這次康芮颱風是強颱，希望中央地方同心協力做好防颱工作。朱立倫提到，3星期前的山陀兒颱風，當時為了罷免謝國樑，中央很多部會、媒體都在做政治防災，故意挑基隆毛病，造成很多市民困難。「災害來的時候應該不分顏色，中央地方災防要一條心，尊重災防指揮中心」，朱立倫強調，放不放假應該尊重縣市長的決定，同心協力減少干擾，完善防災工作，減少災害損失。