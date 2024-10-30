我是廣告 請繼續往下閱讀

颱風康芮（Kong-rey，菲律賓稱里昂Leon）已達強颱等級，準備直撲台灣而來。鄰國菲律賓才剛揮別颱風潭美（Trami，菲律賓稱克莉絲汀Kristine），又將被掃到颱風尾，民眾苦不堪言。而一名男子無懼颱風，在洪水中扛著扁擔行走的影片曝光，網友大驚：「堅強的打工人！」根據《美聯社》報導，接二連三的颱風已造成菲律賓部份地區迎來35年最慘痛的洪災，截至今（30）日已有140人死亡、700萬人受影響。一段關於一名男子扛著扁擔在風雨中艱難地行走的畫面流出，引發網友議論。這名男子扛著扁擔，是名販售菲律賓小吃的流動式攤販，儘管外面強風暴雨，他仍罔顧生命地上班，讓路人看得膽戰心驚，他也在風雨中走得異常艱辛，讓許多風雨中仍要上班或上課的網友感到十分有共鳴。據悉，男子販售的食物是名為Puto的菲律賓小吃，Puto是一種菲律賓蒸年糕，傳統上是由微發酵的大米麵團製成的。它可以直接食用，也可以與許多鹹味菜餚搭配食用。另外，Puto也是各種本土蒸糕的總稱，包括不加米的蒸糕。