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為了防止未經許可的無線設備干擾通訊安全，國家通訊傳播委員會（NCC）今（30）日表示，納管干擾槍、遮蔽器等無線收發設備，並審議通過「應經核准之電信管制射頻器材」、「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」、「電信管理業務規費收費標準」等3項修正草案。NCC補充表示，3項修正草案已在今（2024）年7/12辦理預告作業，預告期間共收到5家業者5份意見書，並於今年9/5辦理公開說明會，發函邀請64家業者，共有19家業者出席，提供4份意見書。上述意見書經過NCC研析後，已採納部分建議，期使法規更完善。NCC最後說明表示，作為電信管制射頻器材的主管機關，將持續關注先進國家法規管制革新，傾聽外界意見，以及滾動檢討電信管制射頻器材相關法規，在推動法遵及維護國內電波秩序的前提下，提供國人更優質、便利的電信管制射頻器材使用環境，提升我國通訊產業的國際競爭力。