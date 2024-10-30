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▲強颱康芮的外圍環流在今（30）日下午14點50分，已經正在影響台灣東半部。（圖／中央氣象署）

▲西北太平洋歷年暴風半徑超過300公里以上颱風，有登陸台灣的要追溯到1996年的賀伯。（圖／NOWnews社群中心製）

強烈颱風康芮幾乎直撲台灣陸地而來，根據中央氣象署最新觀測資料顯示，目前康芮颱風7級風暴風半徑廣達320公里，10級風暴風半徑120公里，是個名符其實的「胖子颱風」，且強度威力不容小覷。超過暴風半徑300公里的颱風確實少見但不罕見，且康芮颱風還不是最大的，根據過去歷史資料顯示，1964年的強烈颱風「歐珀」與1979年的強颱「狄普」，暴風半徑量測廣達450公里，是有紀錄以來最胖的颱風。近期來說，去年的中度颱風杜蘇芮、瑪娃，以及2019年的中度颱風柯羅莎，暴風圈也都有300公里。中央氣象署預報中心主任陳怡良指出，類似康芮這樣從季風槽內生成的颱風，比較大的特性就是容易吸納周邊雲系形成一個暴風圈極為寬廣的「胖颱」，雖然強度並不一定會非常強大，但整體環流範圍廣、持續影響時間久，威脅也就更強。氣象專家賈新興指出，過去類似範圍廣大的大型颱風雖然少、但其實並不罕見，除了近期的杜蘇芮、瑪娃等案例，2019年造成日本重大災害的哈吉貝颱風，暴風半徑就廣達350公里，另外2018年重創菲律賓的強烈颱風「山竹」，暴風圈也有320公里。但歷史紀錄來說，1964年的強烈颱風「歐珀」與1979年的強颱「狄普」，暴風半徑量測到450公里還是最大。賈新興強調，早期缺乏洋面實際的觀測資料，颱風的大小僅能靠人工推算或透過衛星雲圖量測，多多少少會估計稍大一點，近幾年來觀測、衛星遙測技術進步，比較能精準掌控到颱風的大小。