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▲戲劇人才排練課程，11月29日及11月30日在屏東演藝廳312多功能排練室舉行甄選。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府與紙風車劇團攜手合作，持續推動「屏東戲劇人才培訓計畫」，第二期團員招募即日起展開，歡迎年滿19歲以上、有志於戲劇表演的青年報名，勇敢逐夢、站上舞台，報名至11月21日截止。文化處表示，自2022年8月啟動戲劇人才培訓以來，第一期共培訓了51位來自屏東、高雄及台南的學員，涵蓋各行各業。學員歷經149堂課、共447小時的密集訓練，於三年內完成34場劇場與戶外演出，並組成「在地屏東團」，巡演《阿猴落地掃—屏東大小事》於各鄉鎮市，以落地演出的形式親近觀眾，不僅呈現屏東的在地故事，還透過表演藝術服務長輩與孩童，展現戲劇的魅力。此次第二期招募期間自10月30日起至11月21日止，將於11月29日及11月30日在屏東演藝廳312多功能排練室舉行甄選，採取演員招考方式進行。文化處期待透過專業師資的培訓，幫助更多素人站上舞台成就戲劇夢，以表演藝術述說屏東的在地故事。