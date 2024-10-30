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公平會含主委李鎂等4委員任期將於明年1月底到期，對此行政院也公布提名人選，其中現任委員李鎂、陳志民及洪財隆等3人為續任，林慶堂1人為新任，並指定委員李鎂為主委、陳志民為副主委，在提名時已併同考量政黨比例，名單將送至立法院審議，以利公平會業務順利運行。立法院朝野紛擾未平，除明年度總預算案卡關外，後續還包括司法院正副院長及大法官提名人、公平會委員人事案有待審議。行政院今日也公布公平會委員人選。行政院表示，公平會4位委員（含主委、副主委）任期將於明年1月31日屆滿，依《公平交易委員會組織法》規定，行政院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。行政院已將提名人選李鎂、陳志民、洪財隆及林慶堂等4人名單函送立法院審查。行政院說明，本次公平會委員提名，考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，其中現任委員李鎂、陳志民及洪財隆等3人為續任，林慶堂1人為新任，並指定李鎂為主委、陳志民為副主委，任期均自明年年2月1日至2029年1月31日止，被提名人專長含括法律、經濟等相關領域，學經歷俱優，符合組織法規定。行政院也表示，在提名時已併同考量政黨比例，符合《公平交易委員會組織法》規定，本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。