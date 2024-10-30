隨著中度颱風康芮逼近台灣東南方海面，台電屏東區營業處積極強化防颱準備，特別在恆春及小琉球地區加派人力提前進駐，以應對可能帶來的強風豪雨威脅。台電屏東區營業處處長饒祐禎表示，今早已調派搶修人員259人進駐災害易發地區，並準備昇空車55台、吊臂車39台及其他大小型工程車83台等應急設備，全力待命應對颱風帶來的挑戰。
台電屏東區營業處指出，台電配電自動化系統可即時監測主要配電線路的狀況。若因颱風造成停電，台電將依「供電樞紐變電所→主幹線→分支線」的順序進行復電作業，並優先恢復醫療機構、政府重要單位及公用事業的供電，再進行一般用戶的搶修。復電進度將視停電範圍、交通路況及風雨狀況調整，呼籲民眾在停電期間耐心等候。
為降低災損風險，營業處特別提醒再生能源設置者強化設備檢修，沿海養殖業者亦應確保水閘門及備用發電機運作正常；同時建議商家安裝漏電斷路器，避免因潮濕引發漏電危險。此外，為預防因強風造成的樹枝、招牌掉落影響供電，台電建議民眾加強固定戶外招牌、移除懸掛物及修剪樹枝，並預防地下室淹水情況發生。若遇電線掉落或裸露情形，請勿自行撿拾，應立即通知台電處理，以避免觸電危險。
呼籲民眾若遇停電情況，可透過網路查詢及通報停復電資訊；若不便使用網路，亦可撥打台電客服專線1911或屏東區營業處停電通報電話（08-7322111）。
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為降低災損風險，營業處特別提醒再生能源設置者強化設備檢修，沿海養殖業者亦應確保水閘門及備用發電機運作正常；同時建議商家安裝漏電斷路器，避免因潮濕引發漏電危險。此外，為預防因強風造成的樹枝、招牌掉落影響供電，台電建議民眾加強固定戶外招牌、移除懸掛物及修剪樹枝，並預防地下室淹水情況發生。若遇電線掉落或裸露情形，請勿自行撿拾，應立即通知台電處理，以避免觸電危險。
呼籲民眾若遇停電情況，可透過網路查詢及通報停復電資訊；若不便使用網路，亦可撥打台電客服專線1911或屏東區營業處停電通報電話（08-7322111）。