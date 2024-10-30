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▲▼森咲智美擔任學服季代言人。（圖／記者吳翊緁攝）

▲森咲智美打扮成最辣OL。（圖／記者吳翊緁攝）

▲▼森咲智美火辣扮相讓粉絲都瘋了。（圖／記者吳翊緁攝）

▲▼森咲智美和粉絲開心互動。（圖／記者吳翊緁攝）

日本寫真女星森咲智美日前來台，以代言人身份出席「2024 TSE台灣寫真博覽會-學服祭」媒體見面會，親自化身美豔女教師，示範戀愛口訣，預告屆時將一「脫」為快。還在記者會上喊：「來泡我。」學服祭即將於12月27日至29日在台北南港展覽館2館4樓盛大登場預計吸引10萬人朝聖。IG社群擁有481萬粉絲追蹤的森咲智美，在日本性感寫真界有著「國民情婦」、「日本最情色寫真偶像」等封號，這次現身記者會，一開口就親切打招呼：「因為「學服祭」主打全台首創主題式互動寫真展，打造1比1原汁原味學院場景，除了有教室、保健室，更有少女漫畫必備的器材室，森咲智美說她想起很多學生時期的回憶：「。」森咲智美也說，自己印象最深刻的是體育祭：「」不過她也有遺憾，雖然學生時期曾被告白過，但沒有談過校園戀愛，喊話粉絲可以仿效日本學生告白，將制服的第二顆鈕扣送給她，讓她能夠一圓青春夢想。森咲智美透露，最期待能在學服祭上扮演女教師，每天早上在展場裡抓服儀不整的學生，她隨後傳授「戀愛五字口訣」，要粉絲們一起體驗「衝、脫、泡、蓋、送」，預告將帶領寫真女星在TSE主舞台等粉絲「衝」一波。同時她換上性感教師服，保證屆時絕對可以看到女星們「脫」去時裝，換上水手服、教官等制服，大玩Cosplay。這次TSE台灣寫真博覽會-學服祭首創 IVEVENT變裝攝影會，森咲智美介紹，場景包括教室、器材室及保健室：「每個人都可以泡我60秒，跟我一對一單獨拍攝和相處，還可以獲得合照及簽名小卡。」最後她以升旗儀式，象徵帶領各國寫真女星一起入學，也預告11月1日中午12點門票正式開賣。