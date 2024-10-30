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▲焦恩俊當時為了求娶林千鈺（右），甚至二度向石英（左）下跪展現誠意。（圖／林千鈺臉書）

▲資深演員石英病逝，享壽82歲。（圖／NOWnews社群中心製）

台灣資深演員石英今（30）日經證實傳出在台大癌醫中心離世，享壽82歲。石英在演藝圈多年，女兒林千鈺也跟隨他進入演藝圈工作。2014年男星焦恩俊曾二度向石英下跪，表明決心要娶林千鈺，石英這才點頭答應，不料兩人卻在2021年傳出早已簽字離婚一年，對此石英當時只說：「會尊重孩子決定。」林千鈺與焦恩俊因拍攝戲劇《包青天》相識，並在1992年合作《軍官與淑女》時結緣，2005年焦恩俊與前妻離婚後時常陷入低潮，這時都是林千鈺陪在身旁聊天，兩人才越來越熟。而先前就有傳聞指出兩人有過2年的地下戀情，分開後2013年在加拿大重逢後，焦恩俊突然求婚，更為了得到岳父同意向石英下跪，展現誠意。兩人結婚時，石英被問會不會擔心焦恩俊與前妻的糾紛連累到林千鈺？石英大方表示，有答應過不會發生這種事，過去的事情不重要，並希望兩人以後幸福就好。不過後來林千鈺與焦恩俊多次傳出感情生變，女方更多次暗示雙方關係「只剩下配偶欄」，隨後2021年雙方發佈聲明，承認在2020年8月就已到戶政事務所辦完離婚手續。對此，石英知道此事後僅回應：「尊重小孩的決定，事情圓滿就好」。石英小檔案1943年6月17日—2024年10月27日本名林忠平，新北市新店區人，臺灣資深男演員。婚姻：妻吳玲、兒子林義山、女兒林千鈺代表作品電影：《鬼出嫁》、《0099大發財》、《金馬大兵》、《危險的青春》等電視劇：《請問芳名》、《保鑣》、《草地狀元》、《第一世家》、《意難忘》、《夜市人生》、《孟婆客棧》等