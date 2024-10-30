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▲據中央氣象署今（30）日下午16點公佈的最新「風雨預測」資料顯示，雨量預測部分31日上午有部分山區已達停班停課標準。（圖／中央氣象署）





▲據中央氣象署今（30）日下午16點公佈的最新「風雨預測」資料顯示，31日上午風力部分「除台北市，全台灣皆達到停班停課標準」。（圖／中央氣象署）

康芮颱風（KONG-REY）目前已經發展為強颱，預計將在明（31）日下午至傍晚從台灣東半部花蓮以南之地區登陸。而根據中央氣象署今（30）日下午16點公佈的最新「風雨預測」資料顯示，31日達到停班停課標準的縣市，雨量部分有一些縣市之山區皆已達標，風力部分。不過是否停班停課？實際狀況仍由地方政府進行判定。針對來勢洶洶的康芮颱風，氣象署下午16時發布的最新風雨預估顯示，未來24小時（10月30日16時至10月30日16時）預估雨量中，宜蘭、花蓮、台東、新北山區、桃竹苗山區、南投高雄山區達颱風假標準。在「風力預估」上，明（31）日上午6點至12點，這些縣市都將出現平均風力可達7級以上陣風，其中蘭嶼綠島更出現驚人的15級以上陣風。根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。