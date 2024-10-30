我是廣告 請繼續往下閱讀

參加大胃王比賽，如果沒吃完，可不能直接棄賽離開，新北市板橋區一名36歲郭姓男子，日前參加位於板橋區中山路上的日式料理餐廳「八八食堂」舉辦的大胃王比賽，限時吃完5碗拉麵或丼飯即可免單，但是郭姓男子沒吃完還假借抽菸，沒付錢就離開，店家報警，郭姓男子被依詐欺罪移送法辦。店家表示，今年7月起於店內舉辦大胃王挑戰賽，20分鐘內吃完5碗拉麵或丼飯即可免費，若挑戰失敗，原價近800元的餐點，僅需付688元就可打包外帶，依然是物超所值，目前活動仍繼續進行中。日前1名男子電話預約參加挑戰，男子到場後，店員便為他端出5碗拉麵，起初男子很順利吃下兩碗，但吃到第3碗時，便稱要出去抽菸，休息一下。店員見男子將雨傘留在座位上，便不疑有他繼續工作，直到半小時後仍不見男子返回，才驚覺男子已落跑。店家向警方報案，警方根據男子預約時所留的電話號碼，很快就查出郭姓男子身分，並通知到案。郭男到案後表示，當時是餓了2天，自認吃下5碗拉麵應輕而易舉，才決定參加挑戰，沒想到高估自己，絕非預謀吃「霸王餐」。偵訊後，郭姓男子被警方依詐欺罪送檢方偵辦。