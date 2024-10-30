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台中市議員張家銨、江肇國、蔡耀頡今（30）日市議會質詢指出，台中市在推動幼兒園「室內空氣品質自主管理標章」方面表現落後，全市目前僅有1家幼兒園取得認證，是六都之中申請數量最少的城市。張家銨強調，幼兒園是孩童每日生活的主要場域，空氣品質的好壞直接影響學童的健康發展。她呼籲教育局應積極推動政策，協助更多幼兒園申請室內空品標章，提升園內空氣品質，保障兒童的健康。張家銨表示，幼兒的免疫系統尚未發展完全，呼吸道較為敏感，空氣污染容易導致孩童罹患呼吸道疾病或過敏症狀。近年來，包括流感、RSV等傳染性疾病在社區中快速蔓延，更凸顯了改善室內空氣品質的重要性。然而，目前台中市在這方面的作為明顯不足，相較於其他直轄市的幼兒園積極申請空品標章，台中的推動力道顯得薄弱。張家銨舉例，台北市與桃園市的都將空品標章視為提升園所管理品質的重要項目，甚至提供經費鼓勵更多幼兒園主動申請。她建議教育局應參考這些成功案例，制定明確的推動計畫。張家銨強調，申請室內空氣品質標章不僅能改善幼兒園的環境，還能增強市民對教育品質的信任感。她呼籲市府應積極推出配套措施，讓更多幼兒園達到空品標準，共同打造安全、健康的學習環境，守護下一代的健康成長。