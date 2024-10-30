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▲觀測到的風(綠色)和颱風模式風場(黃色)比較圖，底圖是颱風模式的地面風速模擬。（圖／黃椿喜提供）

▲氣象預報中心副主任黃椿喜表示「追風計畫」有助提高颱風預報精準度，。（圖／記者周淑萍攝）

▲「追風計畫」飛上1.3萬公尺高空，提供更精準的康芮颱風數值。（圖／氣象署提供）

康芮颱風瞬間從300公里增強到320公里的胖颱風，其中一個重要關鍵就是氣象署的「颱風飛機投落送觀測」也可稱之為「追風計畫」。氣象預報中心副主任黃椿喜接受《NOWnews今日新聞》採訪時提到，今早5點由臺中清泉崗機場起飛，飛至1萬3000公尺高空，環繞康芮颱風的7級風暴風範圍投落送觀測，已經在早上9點返回，取回康芮颱風重要關鍵數值，颱風半徑和規模都因此做出修正。康芮颱風來勢洶洶，今早升級為強颱，中午暴風半徑再擴大到320公里，持續長胖，而這關鍵數字的修訂就是氣象署派出「颱風飛機」升空，颱風飛機主要用在颱風作業觀測，從2003年起進行至今已完成87次飛行觀測，上次針對山陀兒颱風也有啟動過該計畫。這次由中央氣象署、國立臺灣大學理學院颱風研究中心及漢翔航空共同執行。 會選擇在康芮颱風陸警發布前起飛，黃椿喜解釋，颱風進來前的資料最為關鍵，因雷達無法觀測到太遠的位置，衛星看到的也只是預估數值，因此颱風前透過颱風飛機實際取得颱風的規模，對於氣象預報來說準確性會更高，而當颱風靠近後就能透過雷達觀測。康芮颱風會啟動「追風計畫」主要原因在於海面上氣象觀測十分稀少，且各數值模式對此颱風之預測路徑仍顯示相當的不確定性，因此進行颱風飛機投落送觀測，以取得關鍵的資料做為颱風預報及警報作業運用。 這次任務爬升至約1萬3千公尺的高空，針對環繞康芮颱風的7級風暴風範圍(距颱風中心約320公里)與其移動路徑上的重點區域執行觀測，所獲得的投落送資料即時透過衛星通訊傳回中央氣象署、匯入該署預報作業系統，提供即時颱風現況分析。