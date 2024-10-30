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知名休閒鞋品牌卡駱馳（Crocs）推出的「洞洞鞋」，近年來席捲全球，尤其深受青少年喜愛，但也因鞋子的構造和材質，在行走上容易跌倒造成意外，讓美國校園掀起安全性問題，美國已有12州多達數十間小學，實施「卡駱馳禁令」，禁止學生在校園內穿著Crocs。根據《彭博》報導，美國多達12州、數十多間學校，已經禁止學生穿Crocs上學，喬治亞州亞特蘭大某所小學，甚至在學校的服儀規定裡明確指出，「為了安全起見，學生應穿著包覆腳趾的鞋」，且特別標註不能穿洞洞鞋。佛羅里達州拉貝爾中學(LaBelle Middle School)在本學年的著裝規範中表示，任何時候都應穿著安全鞋，並明確指出不允許穿著Crocs，所有鞋子都必須有帶子或後跟保護。在紐約一所學校擔任護理師的盧西亞諾(Oswaldo Luciano) 提到，每當提到有人腳受傷，每個人都會說，「我敢打賭他們穿著Crocs」，他表示，出於安全考量，他也同意這項禁令。對於美國校園內掀起Crocs禁令，Crocs品牌總裁兼執行副總裁梅爾曼(Anne Mehlman)表示，公司不知道「有任何證實的數據表明禁令正在增加」。Crocs除了較容易跌倒之外，搭乘手扶梯時也有風險，紐約一名10歲女童的家長約書亞(Siobhan Joshua) 表示，她最近女兒買了一雙運動鞋，以取代原先在學校裡穿的Crocs，他表示，女兒曾因一隻 Croc 鞋被手扶梯卡住，導致摔倒，小腿縫了八針。Crocs官方則回應稱，學校的限制「令人費解」，也強調即使部分學校禁止穿著，Crocs仍然是日常鞋款。