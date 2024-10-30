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▲有歌迷以「周杰倫的代表作是哪首歌」為標題發文，掀起許多粉絲熱烈討論。（圖／PTT）

▲許多人表示周杰倫的〈稻香〉，是最具代表性的歌曲。（圖／周杰倫IG）

天王周杰倫將於12月在台北大巨蛋舉行「嘉年華」世界巡迴演唱會，日前15萬張門票一開賣瞬間被秒殺，杰威爾音樂今（30）日驚喜宣布，11月2日中午12點將開賣「部份視線遮蔽區」的門票。而近日，有粉絲在網路上好奇提問「周杰倫的代表作是哪首歌？」瞬間掀起一票歌迷熱烈討論，最後由〈稻香〉獲得了最多人的青睞。近日1名粉絲在「PTT」發文，以「周杰倫的代表作是哪首歌？」為題，指出不少歌手都可以選出1首歌作為代表作，通常是歌手生涯裡特別紅的1首歌，比如鄧紫棋的〈泡沫〉、林俊傑〈江南〉、王力宏〈唯一〉以及陶喆的〈愛很簡單〉，不過由於周杰倫有太多經典的歌曲，不禁讓原PO相當好奇，「如果要幫周杰倫選1首代表作，大家覺得是哪首」？貼文下方瞬間湧入許多人熱烈討論，粉絲給出的答案非常多，「愛在西元前，當年一聽完全震驚」、「雙截棍吧，這種歌只有他能唱」、「晴天吧，認真說，連我遇到的國高中生講到周杰倫，這首都會」、「夜曲一響，上台領獎」。不過最後由〈稻香〉獲得了最多人的提及，粉絲紛紛表示：「絕對是稻香」、「稻香啊」、「以點閱率來看，大概是晴天或是稻香」、「稻香配上經濟不景氣，有加成效果！」〈稻香〉收錄於周杰倫2008年發行的專輯《魔杰座》中，由他親自填詞作曲，以自己小時候的生活經驗為創作出發，用簡單的歌詞勾起大家美好的童年回憶。此外，周杰倫當時有感於許多有關天災的報導，加上身邊不少朋友常陷在負面情緒裡，因此想藉由這首歌帶給大家溫暖和力量。而〈稻香〉目前在YouTube累積播放次數已經來到5174萬次，相當驚人。