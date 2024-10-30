我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華民國乳癌病友協會黃淑芳理事長分享乳篩活動人次達標秘訣，並提醒女性朋友明年公費篩檢年齡調整為40歲至74歲。（圖／中華民國乳癌病友協會）

中華民國乳癌病友協會（TBCA）於10月20日在國父紀念館舉辦了年度點亮雙色粉紅絲帶活動，今年主題旨在宣導即將於2025年實施的擴大乳癌篩檢年齡政策。根據新政策，公費乳癌篩檢的年齡範圍將擴大至40歲至74歲的女性，每兩年可享受一次免費篩檢。TBCA特別安排了乳篩車駐點，並與台北市衛生局合作進行大規模宣導，吸引符合公費篩檢資格的女性前來參加。然而，活動當天天氣不穩，雨勢忽大忽小，讓現場條件不佳。TBCA理事長黃淑芳一度擔心這可能影響到篩檢活動的參與度。儘管面臨天氣挑戰，篩檢活動依然吸引了大量民眾參與。TBCA為篩檢女性準備了一系列貼心的「乳篩禮」，最受歡迎的贈品是由公益愛心企業贊助的一串衛生紙。這份看似簡單但實用的禮物，引起了現場女性的共鳴，成為當天最受歡迎的禮品之一，也展現了協會對生活細節的用心關懷。除此之外，現場還有部分女性選擇自費進行篩檢，參與者表示，乳癌篩檢對於早期發現乳癌至關重要，願意自行負擔費用來確保健康。此外，現場病友姐妹分享了自身經歷，進一步增加了篩檢參與者的共鳴與參與熱情。活動結束後，黃淑芳理事長分享了此次活動成功達標155%的秘訣。她指出，活動成功的關鍵在於三方的合力：首先是政府的協助通知，特別是台北市衛生局的官方宣傳，提升了公費篩檢的知曉率，讓更多符合資格的女性能夠參與。其次是提供「有感好禮」，黃淑芳特別感謝永豐實企業贊助的衛生紙，這種貼近生活的實用禮物，不僅讓參加者感到貼心，還成為了活動的亮點。最後，現場的衛教陪伴至關重要，協會安排了專業醫護人員和病友姐妹現場陪同，回答篩檢者的疑問，減輕她們的焦慮，使篩檢過程不僅僅是一個檢查，更是一種情感支持與健康教育的經驗。這三方的協力促使篩檢人次超過預期，達到了原定目標的155%。黃淑芳強調，乳篩活動不僅是單純的醫療服務，更是「有溫度」的健康關懷。未來，她希望能夠繼續與政府、醫療單位及企業合作，推動乳癌篩檢的普及化，幫助更多女性能夠及早發現、及早治療，守護健康。這次活動的成功，展現了社會對女性健康的關懷和支持，為未來乳癌篩檢推廣樹立典範。關於中華民國乳癌病友協會1997年長期於醫院擔任志工的乳癌病友們首次聚集舉行全國「少奶奶」大會師，開啟了台灣乳癌病友志工的交流。2002年4月21日，考量病友團體及乳癌支持服務的長期性成長及發展，全台26個乳癌病友團共同組成全國性組織平台「社團法人中華民國乳癌病友協會」(Taiwan Breast Cancer Alliance，簡稱TBCA)，期望透過平台組織性地運作和系統性地規劃，讓團體間的交流互動更為緊密，並能藉由資源共用及共享，擴大及延伸服務能量。TBCA 的成立，讓乳癌病友們不再只知相擁哭笑，而是能系統性談支持服務的推廣、知識性地談病理及醫病溝通，甚至談到了國際，讓全球癌症醫護及病友支持團體驚訝且羨慕台灣病友服務的傲人成績及發展。TBCA目前已結合45個地方病友團體，現有約 15,000 位會員受惠於TBCA所推動的病友支持服務。