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▲許多遊客的行程受到影響，只能提前離開台東。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲由於遊客都集中到今天搭車返程，火車站周邊的店家生意反而變好。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

強颱康芮尚未登陸台灣，風雨已經逐漸增強中，成為近20年「範圍最大侵台颱風」，預計明（31）日將在台灣東南部登陸，《NOWnews今日新聞》記者今天稍早直擊台東車站現場，有不少遊客正準備離開當地，本來滿心期待來台東旅遊，卻因為受到颱風影響只能提早一天回家，心情十分無奈，反倒是火車站周邊的店家營業額反而上升。隨著台東風雨漸強，記者訪問正在車站裡等待發車的一對老夫妻，他們原本從台北下來台東遊玩，本來打算明天才要回程，卻因為擔心颱風影響到行程，到時候回不了家，只能忍痛腰斬假期，提早一天離開。訪問當時，他們正坐在椅子上等待火車，伴手禮已經堆滿身邊，雖然遊玩心情多少受到颱風天影響，但還是滿載而歸。然而也有旅行團不在乎颱風影響，仍舊照跑行程，車站裡有一團長輩們嘰嘰喳喳，情緒相當高漲，完全不擔心颱風登陸影響到天氣，其中一位大姐就表示，他們是從中壢來台東玩三天兩夜，今天已經是第二天，因為是搭遊覽車也不擔心回程的交通受到影響，還是希望玩好玩滿。當地飯店因為有政府補助，客源只少兩到三成，但租車就沒那麼幸運，直接少了一半。記者詢問了火車站附近的店家，由於不少遊客都趕在今天回家，因此生意比往常來得好，但是否提早結束營業，還是要看晚點政府公布停班停課，「政府說休息就休息啦！」對於颱風步步緊逼，他們也早已做好防颱措施，沙包都已經買好，店家的玻璃也是強化玻璃，不擔心強風入侵。老闆娘笑說，自己從小在台東長大，「我也年紀一大把，遇過數百個颱風了。」也因此對於這次康芮來襲並不感到擔心，「不會害怕啦！害怕還是要過日子啊，多做好一份準備就多一份保障。」