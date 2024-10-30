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教育部2022年起全面推動「班班有冷氣」政策，但許多教室吹了2年以上，冷氣機卻從沒清洗過。台中市議員蔡耀頡呼籲，市府應編列「班班洗冷氣」經費，確實降低學童與過敏原接觸的機會。副市長鄭照新認為，冷氣基本維護與保養，攸關使用者的健康，市府會積極評估。民進黨台中市議員蔡耀頡今（30）日進行教育文化質詢時，指出中央推動班班有冷氣政策超過2年，近來時序入秋，各校使用冷氣的次數降低，卻也衍生保養問題。他表示一般家庭或公司行號，會利用秋冬保養、清潔冷氣，以維護冷氣房的空氣品質，但各校卻都沒編列這項經費。蔡耀頡說，台中市有306所中小學，若以一所學校平均50台冷氣計算，每清洗一台冷氣的行情是2、3千元，各校須負擔10至20萬元，但各校連軟硬體都沒錢買，哪有可能支應這些費用？他呼籲市府，很多孩子屬敏感體質，為了讓孩子有乾淨冷氣可吹、避免過敏原危害健康，市府應該常態性編列清潔教室冷氣的預算，或動用預備金支應。副市長鄭照新表示，定期清潔冷氣是好的習慣，基本保養攸關使用者的健康，至於是編列預算或向中央爭取補助，市府會進行評估。