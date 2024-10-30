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▲大囍聚集團10/29舉辦35大聯盟發表會合照。(圖/大囍聚集團提供)

35線上賞屋創辦人Ted創「35大聯盟」籲房屋交易資訊透明 ， 秉持透明、公平、安全、專業的初衷，創建了首個涵蓋全台的房地產認證聯盟「35大聯盟」，不拘品牌，歡迎房地產相關行業參與，目標是共同打造更具保障和信任的交易環境。大囍聚董事長暨35線上賞屋創辦人Ted指出，隨著投資客的減少，未來房市的主要買家群體將以首購族、自住者為主，而少量的置產族構成輔助。在這樣的情況下，交易中的買方結構發生變化，主要以首次進行房地產交易的消費者為主，不再如以往由房市老手主導。這樣的消費結構轉變將對交易安全及公平性帶來挑戰，尤其是在房地產交易中，動輒百萬或千萬的糾紛不容忽視。為此，「35大聯盟」的成立正是希望藉由多增加一層審核機制，並且配合司法院正在推廣的ADR訴訟外紛爭解決機制，讓爭議的調解更有效率，並且藉由6大平台(YouTube 、Facebook、Instagram、Line boom 、TikTok、小紅書)流量共享讓優秀的仲介們曝光於市場，使買方、賣方及仲介方在交易過程中選擇更加謹慎，從而降低潛在的糾紛風險。大囍聚總經理陳韋達進一步指出，房市環境中仍存在大量知識和資訊不對等的現象，尤其在合約部分，許多消費者難以理解其中條款的具體含義，也不清楚應如何主張自身權益或履行責任，若發生糾紛，進入民事訴訟可能曠日費時，一般民眾根本無法承擔。為應對這一挑戰，「35線上賞屋」也推出了一個全面更新的房地產交易平台，提供最新的市場資訊、法規、稅務及財務知識，旨在幫助消費者更精準、快速地掌握交易要點，減少不必要的風險。透過AI驅動的LINE BOT功能，平台能讓用戶輕鬆搜索到合適的物件，並提供「AI一鍵變裝」功能，使用戶能立即感受家的設計靈感，進行裝潢風格的參考。35線上賞屋從YouTube起家，現擁有超過55萬粉絲，全平台總觀看次數突破一億次。自線上擴展至線下，已創立十餘個房地產相關實業，服務成千上萬的消費者，聯合知名網紅Joeman推出的「超實用買房祕技」課程也在台灣最大線上課程平台PPA上架，並獲得2023年全平台銷售冠軍。台灣人有土斯有財的觀念根深蒂固，而35線上賞屋立志成為房地產業的全民教科書。