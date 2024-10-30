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▲林伯東預報員提醒，明天全台都會有大雨、豪雨，甚至是超大豪雨以上等級的降雨發生。（圖／記者周淑萍攝）

▲康芮颱風預計今晚一直到明天整天，將會帶來明顯的風雨。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風將帶來相當驚人的雨勢。（圖／氣象署提供）

（中央氣象署10/30 17:30更新）康芮颱風快速的升級為「強烈颱風」，目前暴風半徑達320公里，是一個「胖颱風」，氣象署預測目前康芮已經達到巔峰的狀態，應該不會繼續發展，將會用強颱的狀態襲台，預計最快今（30）天深夜會觸陸，明（31）日整天台灣都會籠罩在暴風圈內，預計明天深夜颱風中心出海進到台灣海峽，過山後明天傍晚西南部雨勢增強，需要多加留意。中央氣象署預報員林伯東科長說明，預計康芮颱風暴風圈最快今（30）天深夜到明（31）天清晨觸陸，地點可能會在花東恆春一帶，颱風中心明天午後到傍晚會用強颱等級從花蓮以南一帶登入，預計明天一整天會帶來強烈的風雨，明天深夜到周五（11/1）清晨期間颱風中心出海到台灣海峽。在10月下旬逼近11月的時間還能生成如此巨大的規模，氣象署坦言「罕見」，康芮颱風成為1958年有紀錄以來10月下旬入侵台灣最強的颱風，強度威力不容小覷，預報員解釋，秋冬因為東北季風，以及垂直風切導致颱風結構的不穩定難以發展，這次康芮颱風算是相當大的颱風。這兩天務必做好防颱準備。🟡康芮颱風／路徑30日17時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約360 公里之處，以每小時20公里速度，向西北進行。預測31日17時的中心位置會臺東的北北西方約 80 公里之處。🟡康芮颱風／風速近中心最大風速每秒 53 公尺，相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 65 公尺，相當於 17 級風以上🟡康芮颱風／規模康芮強烈颱風。目前颱風暴風半徑從300公里，轉為320公里。🟡康芮颱風／登陸預計最快今深夜到明清晨觸陸，颱風中心預計會在明（31）午後從花蓮以南登陸。🟡康芮颱風／警戒區域臺灣各地區嚴加戒備，並防強風豪雨🟡康芮颱風／雨量週三晚間到宜蘭、花蓮降雨快速上升到豪雨等級，週四全台降雨廣泛，東部需要留意「豪雨以上」等級，週五白天視颱風減弱速度，若颱風散的不快，中南部會出現大雨等級的降雨。🟡康芮颱風／遠離明天深夜到周五（11/1）清晨期間，颱風中心出海到台灣海峽。🟡康芮颱風／降雨、風浪趨勢分析❗10/30晚（三）間颱風接近：受到颱風影響，北部、東部雨勢更為明顯，沿海風浪增強伴隨長浪出現，各沿海有5~6米，東南有7~10米，中心附近12米。受到颱風及其外圍環流影響蘭嶼、綠島、澎湖有11至12級強陣風，桃園至雲林及台東沿海、恆春、馬祖有9至10級強陣風，基隆北海岸、高雄、金門會出現較強陣風。❗10/31（四）颱風登陸：全天都是颱風影響最為劇烈的時間，暴風圈開始籠罩各地，全台都需要嚴防強風豪雨，颱風中心可能會從花蓮以南登陸，北部、東部風強雨大，東半部達「豪雨以上」有可能出現「超大豪雨」的驚人降雨，西半部轉多雨。上午前會有「破壞強風來襲」，臺灣各地及各離島易有9至10級強陣風，尤其花蓮、恆春、馬祖、澎湖及桃園以南有11～13級以上強陣風，臺東、蘭嶼、綠島有14級強陣風，請特別注意。❗11/1（五）清晨颱風翻過中央山脈：颱風遠離影響逐漸減弱，海峽還是有強風，上半天中南部轉迎風面，需要留意短延時強降雨。