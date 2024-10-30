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根據中國大陸媒體《網易體育》爆料，知情人士透露，中國籃協本周將召開工作會議，屆時中國籃協主席姚明將會辭去中國籃協主席職務。在他擔任主席的這7年期間，也是中國大陸籃球的低谷期，中國男籃兩次未能從世界盃出線。在2017年2月舉行的中國籃球協會第九屆全國代表大會上，姚明首次當選中國籃協主席。在2022年12月17日上午舉行的中國籃協第十屆全國代表大會上，姚明連任。不過姚明並未如他球員時期那般帶領中國籃球走向更美好的未來，在他任職中國籃協主席的期間，球隊越來越跟不上世界籃壇的變化，去年世界盃男籃賽事，中國隊丟掉巴黎奧運門票，而且32強僅排名第29，創隊史最差成績。今年6月，中國男籃國家對外籍教練喬爾傑維奇辭職，宣告姚明時代的改革完全失敗。根據中國媒體《紅星新聞》報導，姚明在10月25日提交辭呈，近日國家體育總局召開黨組會，但不清楚會議是否有討論姚明辭職的相關事宜。而在姚明辭職後，可能是由一位具有行政級別且是副主任級別以上的專業人士，接任籃協主席。