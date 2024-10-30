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中華職棒今（30）日公布自由球員名單，中信兄弟共有5名球員符合自由球員資格，其中外野手詹子賢確定將行使自由球員（FA）權利，正式投入自由市場，預料將掀起一波搶人大戰。據了解，已有多支球團將他列入補強名單。中信兄弟共有5人符合自由球員資格，分別是詹子賢、黃鈞聲、陳子豪、謝榮豪及許基宏，其中詹子賢、陳子豪和許基宏被列為A級球員。先前曾有消息傳出，台鋼雄鷹已經與詹子賢接觸，但遭經紀公司否認。除了詹子賢有意行使自由球員資格外，許基宏、陳子豪都有考慮投入自由市場，但目前尚未做出最後決定。針對自由球員市場將開市，兄弟領隊劉志威透露，球團將積極留下兄弟球員，但也尊重球員行使自由球員權利的決定。上周中信兄弟拿下隊史第10座總冠軍後，詹子賢在臉書粉絲團發文，寫道：「感謝各位朋友在今年的支持陪伴與吶喊！能讓我們再次重返這份榮耀，不管未來如何照舊向心而行，一切始於心而終於心。」中信兄弟外野手競爭激烈，本季岳政華、曾頌恩在出賽場次皆超越詹子賢。本季出賽94場，打擊三圍.255/.338/.331，攻擊指數（OPS）為.669，僅擊出1支全壘打，寫下生涯單季新低，28分打點也是繼2016年以來新低。根據中職規定，A級球員全額轉隊費為年薪的125%轉隊費，或年薪75%加上25人名單外的球員作為補償，而B級球員的轉隊費為年薪的75%。