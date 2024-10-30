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▲第21號颱風康芮颱風警報第9報。（圖／氣象署）

強颱康芮襲台，中央氣象署已發布海上陸上警報，中央應變中心提醒未來48小時將有持續豪大雨發生，高雄市災害應變中心今（30）日下午2時完成一級開設，副市長林欽榮也立即要求甲仙、六龜及桃源、那瑪夏、茂林等五區，須於今日下午5時30分前完成預防性撤離，市府也請民政局、原民會、社會局、兵役處，以及駐地警消機關單位人員，即刻協助各上開區公所應變中心，進行保全戶的預防性疏散撤離行動。根據最新資料顯示，康芮颱風目前中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽及臺灣東南部近海，將對臺灣各地及澎湖構成威脅。今晚至明日台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯增大，易有5米以上浪高，尤其明日東半部沿海可達10米以上、澎湖可達7米以上，各沿海並易有長浪發生，請避免前往海邊活動。蘭嶼、綠島、澎湖有11至12級強陣風，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門亦有較強陣風。氣象署表示，明日清晨至上午隨颱風逐漸接近，臺灣各地及各離島易有9至10級強陣風，尤其花蓮地區、恆春半島、馬祖、澎湖及桃園以南沿海空曠地區有11級以上強陣風，臺東地區及蘭嶼、綠島有14級以上強陣風，請特別注意。