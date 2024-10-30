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大甲溪及大安溪為中部地區主要的供水來源，但近年因大甲溪出現高濁度時，產生停水問題。行政院2021年通過「大安大甲溪聯通管工程計畫」滿足當地用水需求，水利署昨（29）日貫通大甲溪輸水管第1標，計畫預計在2026年全數完工。行政院於2021年通過「大安大甲溪聯通管工程計畫」，為加速整體工程進度，期望能盡早發揮計畫效益，經濟部水利署中區水資源分署採取了「統一規劃、分標統包同步施工」的模式。工程內容包括「大甲溪輸水管1標、2標、3標統包工程」及「鯉魚潭水庫第二原水管統包工程」共4件分標工程，運用輸水管線將鯉魚潭水庫、石岡壩、鯉魚潭淨水場、后里第一淨水場與豐原淨水場緊密串聯，增加水資源的調度能力及供水韌性。大甲溪輸水管第1標自2022年8月動工以來，歷經793天，昨日全數貫通2000公尺隧道工程，後續將力拚於2025年底完成輸水管設置。水利署長賴建信表示，本工程途經東豐鐵馬道等觀光熱點，工程初期，舉辦多場說明會，積極說明工程執行過程充分與民眾溝通，參考民眾意見聽取各方意見，於人口稠密及觀光熱點處改以潛盾工法地下化施工，雖增加工程成本，但大幅降低對居民生活和觀光事業之影響。計畫預計在2026年全數完工後，每日可增供25.5萬噸的水量，可滿足2036年大台中地區用水需求，並可提升水庫設施備援能力及水源調度能力，達到大台中地區穩定安全的供水目標。