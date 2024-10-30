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美國共和黨總統候選人川普日前接受專訪時提及，稱台灣拿走了美國晶片生意，若須保護就要支付保護費。對此國台辦評論，有鑑於美國一貫奉行「美國優先」政策，川普勝選可能會拋棄台灣，「台灣隨時可能從棋子變棄子」。對此民進黨立委王定宇反嗆，台美關係不甘中國的事，只會見不得別人好老是說三道四，這麼大國家老是碎嘴實在不好看，若老是利用別人選舉用錯假訊息操弄台美關係，建議先學選會選村長、總書記，就知道選舉是怎麼一回事了。對於川普的保護費言論，國台辦示警稱美國一貫奉行「美國優先」政策，川普勝選可能會拋棄台灣，「台灣隨時可能從棋子變棄子」。王定宇則表示，台美關係不甘中國的事，見不得人家好老是說三道四，這麼大的國家老是做碎嘴的事情實在是不好看。王定宇說，台美關係建立在理念相近、利益與共與區域穩定和平共同價值上，美國大選尊重美國人民選擇，相信無論是民主黨或共和黨勝出，如同過去川普政府到拜登政府，台美關係只會越來越好，台美基於第一島鏈、印太地區安全與和平，國際經濟供應鏈穩定，雙方關係建構在相同民主自由理念上，牢不可破。王定宇說，反觀獨裁共產中國見不得台美關係好，也不理解價值為何，老是利用別人在選總統，用選舉語言、政治主張作成錯假訊操弄台美關係，嘲諷稱如果要這樣，建議先學會選村長、總書記，就知道選舉是怎麼回事，如果對民主只有壓制、一知半解操弄的言詞，那只有可笑而已。