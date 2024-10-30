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台灣民眾黨立委黃珊珊被爆擔任台北市副市長期間收受威京集團子公司「中工機械」政治獻金，但她未被檢調約談，政治評論員張禹宣今天在《狠狠抖內幕》表示，檢調要約談黃珊珊第一時間就能約談，但現在沒有，把黃珊珊放在外面自有妙用，有些人放在外面比放在裡面更有用，應該問的是，「黃珊珊有沒被監聽？」張禹宣說，京華城案大家之前都沒有討論柯文哲的貼身秘書「橘子」許芷瑜，是周刊最近踢爆大家才開始關切，他認為檢調在報導前就有掌握橘子，不會不知道，而有意思的是周刊最近爆的就黃珊珊。張禹宣說，黃珊珊之前都沒有被點名， 結果在這時爆，所以不要急，日子還在長，黃珊珊雖然在京華城案裡可能是掮客的角色，也可以解讀京華城案和她關聯低，但柯文哲還有其他案 有些是她主導的，其他案件她哪跑得掉，就像有人擔心橘子跑掉，但她沒有雙重國籍所以她跑不掉，她無法在外面混這麼久。張禹宣說，現在把黃珊珊和柯文哲太太陳佩琪放外面有她們的角色在，否則檢調要約第一時間就約了，他認為兩人被放在外面自有妙用，因為有些事情不一定處理完了。