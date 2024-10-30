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▲美式賣場好市多（Costco）的「應急食物桶」（apocalypse food bucket），近年因災害頻繁，受到許多美國民眾歡迎。（圖／Costco官網）

康芮颱風即將襲台，許多民眾紛紛準備採買物資和食物防颱，美國今年也屢屢受到颶風影響，也讓民眾對於儲備糧食愈發重視，美國Costco近年出售「應急食物桶」（apocalypse food bucket），聲稱可保存25年不壞，且內容豐富，多達150份食物。綜合外媒報導，這款應急食物桶也被稱為「末日求生桶」，是由ReadyWise公司所製造，Costco在產品介紹中提到，「在這個不可預測性圍繞的世界裡，這項產品的食物組合，在應急準備中發揮著至關重要的作用。想像一下突如其來的極端惡劣天氣、無預期轉職帶來的困難，或者面臨令人不安的糧食短缺問題。此時擁有可靠的食物來源會改變局面。」這款應急食物桶標價為 79.99 美元，內含80份主菜和配菜、30份早餐與40份飲料，根據Costco官網提到，這些食物共提供25,280卡路里的熱量，只需搭配水即可享用餐點。應急食物桶內容物包含：白飯10人份、照燒飯6人份、Alfredo義大利麵12人份、起司通心麵12人份、白醬義大利麵和蔬菜6人份、蘋果肉桂麥片12人份、脆燕麥片6人份、楓糖綜合穀物12人份、馬鈴薯餅6人份、番茄羅勒湯配義大利麵6人份、雞肉麵條湯6人份、香草布丁16人份、乳清蛋白粉替代品24人份、橙汁16人份。事實上，好市多推出類似的緊急組合包已行之有年，2017年也因颶風屢次侵襲，曾在線上商店推過1年份緊急儲備糧食組，還有主打一個家庭的1年份的優質（premium）組合。不過，台灣民眾若想在颱風來臨前至好市多採購緊急物資，並不會看到上述這些產品，仍只能乖乖地逐項購買才行。