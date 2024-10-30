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美國總統大選倒數進入最後尾聲，科羅拉多州選務官員發現該州投票系統的部分密碼意外地在州務卿官網公開數個月，不過州務卿辦公室發言人也出面解釋投票系統需兩組密碼才能訪問，其中一組雖被公開，但不同單位分別保管兩組密碼，因此仍保持安全。根據《美聯社》報導，州務卿辦公室發言人陶德（Jack Todd）在聲明中表示，這些密碼只是訪問科羅拉多州投票系統所需的兩組密碼之一，而且只是分層安全系統的一部分，他也解釋稱這兩組密碼「分開保管並由不同的單位持有」，因此並沒有嚴重影響。州務卿葛里斯沃德（Jena Griswold）也補充表示，該組洩露密碼已更換，並確認「未發生安全漏洞」。她還指出，雖然此事件引發共和黨批評，但科州的選舉安全措施在美國被視為指標。根據警方調查，他在10月3日測試選舉系統時將兩張選票折疊並藏入口袋，薩維奇已自首並堅稱無辜，目前他已獲保釋。而根據佛羅里達大學選舉實驗室數據，截至10月29日，美國已有超過5100萬人提前投票，約為2020年總統大選投票數的三分之一。分析指出，65歲以上的選民佔比最高，達40.8%，而民主黨選民比例略高於共和黨選民3%。