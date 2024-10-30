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▲全聯福利中心櫃檯前出現長長人龍排隊等結帳。（圖／記者蕭涵云攝）

▲人潮湧現全聯福利中心，連進出門口都差點要排隊。（圖／記者蕭涵云攝）

▲走道上準備補貨的紙箱，堆得比人還要高。（圖／記者蕭涵云攝）

▲最受民眾歡迎的葉菜類，全聯貨架上都還看得到。（圖／記者蕭涵云攝）

▲家樂福桂林店結帳秩序良好。（圖／記者蕭涵云攝）

▲現場購物民眾推車內，掃貨滿滿。（圖／記者蕭涵云攝）

▲上回颱風價格飆漲的高麗菜，目前一顆百元有找。（圖／記者蕭涵云攝）

▲家樂福出動整排員工補貨冷凍食品。（圖／記者蕭涵云攝）

強颱康芮颱風（KONG-REY）來勢洶洶，預計明（31）日中午過後從花蓮以南、台東附近登陸。還不確定明天是否停班停課，今（30）日已有不少民眾趁下班冒著風雨先搶菜了，《NOWnews今日新聞》記者晚間直擊全聯福利中心西門町店，櫃檯前湧20人排隊看不見盡頭；家樂福桂林店員工披著毛毯也要瘋狂補貨冷凍食品，方便消費者能順利購買。康芮颱風今日上午已變成「強烈颱風」，並持續長胖增強還加速朝台灣衝來，最快有可能今晚暴風圈就會觸陸，預計明天中午過後從花蓮以南、台東附近登陸。目前全台已有18縣市屬陸上警報警戒範圍，越晚風雨只會越明顯。《NOWnews今日新聞》直擊全聯福利中心西門町店，店內生鮮蔬果、冷藏肉品、泡麵餅乾等貨架都已迅速備好防颱專區，記者晚間約17:30在店內目睹2條結帳櫃台、分別排隊約10人，一次湧入20位民眾等著結帳；同時門口還有許多人進進出出。不只婆婆媽媽全出動搶菜，連機車族穿著雨衣、頭戴安全帽就進店急著掃貨。記者觀察，全聯現場架上菜量還算充足，最受民眾歡迎的果然還是葉菜類、冷藏肉品、耐久放的泡麵餅乾等，都有人選購；還有民眾連卡式爐要使用的瓦斯罐也豪買半打。走道上則放滿準備繼續補貨的紙箱，堆得比人還要高。即日起至10月31日履歷牛心蕃茄特價75元（原價85元）、挪威鮭魚菲力單盒特價199元（原價298元）、雲林土雞切塊特價165元（原價189元）；10月31日至11月7日進口青花菜特價69元（原價75元）；即日起至11月7日履歷青江菜單包36元、履歷小白菜單包36元。適逢青森蘋果產季，即日起至11月7日日本青森弘前富士蘋果#40單顆特價55元；即日起至11月7日美國宇宙脆蘋果#64單顆特價29元。11月1日至11月7日豬五花火鍋薄切肉片每100公克特價43元。記者再轉往鄰近的家樂福桂林店，直擊店內排隊結帳秩序良好，現場菜量也相當足夠。不少民眾推車內已一次掃貨碗裝、袋裝泡麵，麵條、冷凍肉包，還有雞蛋更是一次買上兩盒來囤貨。而上回山陀兒颱風狂飆破百元價格的高麗菜，目前家樂福一粒特價98元；或許接近下班時間，連熟食區便當也相當受到消費者歡迎。記者還看到店員有感冷凍食品相當受歡迎，出動3個員工披著毛毯也要瘋狂補貨，方便讓消費者能順利購買。家樂福量販、超市、線上購物與家速配同步；即日起至11月1日履歷小白菜/青江菜 36元；即日起至11月11日平價蔬菜有美國馬鈴薯200g 10元、有機丸株金針菇200g 11元、履歷去殼玉米筍120g/盒 35元、日本紅春香地瓜500G/袋 110元；11月1日至11月6日家樂福有機特級杏鮑菇1kg 100元。並預告11月12日將有第二波平價專區推出。