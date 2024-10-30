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▲54工兵群檢整工兵機具待命支援。（圖／第四作戰區提供）

因應強颱「康芮」威脅，第三作戰區今（30）日表示，規劃災防待命兵力1萬餘人，機具及各式裝備計AAV7突擊車、膠舟及無人機等9項258件待命防災。第三作戰區表示，今日配合縣市政府，提升災害應變中心一級開設，並整合轄內三軍部隊及裝備，完成兵力派遣編組、機具整備工作，俾於第一時間協力地方政府執行救援任務。第三作戰區規劃災防待命兵力1萬餘人，機具及各式裝備計AAV7突擊車、膠舟及無人機等9項258件，並已派遣連絡官89人、情蒐官156人及預置兵力400人進駐各縣市地區，掌握地方災情；另下午接獲宜蘭縣壯圍、南澳鄉公所兵力申請後，即派遣官兵執行沙包裝填與堆置，確保民眾生命財產安全。第四作戰區則表示，康芮颱風逐漸接近台灣本島，配合高雄市、台南市及屏東縣政府成立災害應變中心，作戰區災害應變中心同步提升為一級開設，並完成救災兵力及機具整備，依地方政府申請，隨時可投入救援任務。第四作戰區強調，國軍密切掌握康芮颱風動態，作戰區已派遣連絡官、情蒐官，進駐各縣市政府及鄉鎮市區，即時掌握地方資訊與需求，並完成檢整各式救災機具裝備計抽水機等9類569件，待命應援；另依地方政府申請需求，分赴高雄市茂林區、那瑪夏區、美濃區、屏東縣三地門鄉等土石流潛勢地區，會同警消及後服幹部等人員，實施預防性撤離作業，完善各項防颱整備。