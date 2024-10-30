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颱風康芮來勢洶洶，預計明天影響最劇烈，據中央氣象署今（30）日下午5時發布風雨預報，全台各地及澎湖列為陸上警戒。對此，民進黨立委王世堅把他「P圖」成「鬼娃恰吉」模樣，喊出他的經典名言「over my dead body」，呼籲大家要注意防颱。根據中央氣象署最新資料顯示，第21號颱風目前中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部近海，將對台灣各地及澎湖構成威脅。對此，王世堅在社群網站呼籲，「大家要注意防颱，不防颱就搗蛋，恰吉關心您」；他也分享化身「鬼娃恰吉」的圖片，提醒民眾要注意防颱，直呼「康芮要過境先over my dead body」。網友見狀後笑稱，「世堅大哥實在太搞笑了，謝謝你把颱風嚇跑，颱風不要來」；還有網友說，「台灣有恰吉，康芮不過境」。