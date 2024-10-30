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▲方馨（右）與石英（左）在電視劇《娘家》中飾演父女，戲外也經常保持聯繫。（圖／石英臉書）

▲石英經家屬證實在醫院自然死亡，享年82歲。（圖／民視提供）

▲資深演員石英病逝，享壽82歲。（圖／NOWnews社群中心製）

資深男星石英（林忠平）今（30）日傳出過世消息，所屬經紀公司「鳳凰藝能」也證實他本月27日因自然老化，於台大癌醫中心安詳離世，享壽82歲。與石英「情同父女」的女星方馨聽聞噩耗後情緒崩潰，經紀人向外界透露：「她難過到說不出話來。」方馨與石英2008年在電視劇《娘家》中飾演父女結緣，此後兩人便時常聯繫、關心彼此，在戲外形同真正的父女般，感情深厚。石英臉書最後的貼文停留在8月10日，他曬出方馨贈送的七夕情人節蘭花寫道：「謝謝貼心的女兒方小馨送給2老的情人節禮物，媽媽最愛的『香花』。」方馨也在留言區回覆：「爸爸媽媽健康快樂。」而聽到石英過世的消息，方馨悲痛到說不出話，只能透過經紀人回應：「很感謝石英爸爸在我人生最低潮的時候，一直給我鼓勵，讓我有勇氣繼續堅持這份工作。石英爸爸告訴我，只要努力把分內的事情做好，一定會有人看到。」方馨也感謝石英待她如親生女兒一般，「我非常珍惜跟石英爸爸的這段緣分」。石英小檔案1943年6月17日—2024年10月27日本名林忠平，新北市新店區人，臺灣資深男演員。婚姻：妻吳玲、兒子林義山、女兒林千鈺代表作品電影：《鬼出嫁》、《0099大發財》、《金馬大兵》、《危險的青春》等電視劇：《請問芳名》、《保鑣》、《草地狀元》、《第一世家》、《意難忘》、《夜市人生》、《孟婆客棧》等