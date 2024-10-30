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▲西北太平洋歷年暴風半徑超過300公里以上颱風，有登陸台灣的要追溯到1996年的賀伯。（圖／NOWnews社群中心製）

▲氣象粉專「觀氣象看天氣」彙整出康芮影響台灣的各地風雨時程。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

▲中央氣象署也提醒，明（31）日台灣各地及各離島普遍9-10級強陣風，其中花蓮、恆春、澎湖、馬祖、桃園以南沿海空曠地區將出現11級以上強陣風。（圖／中央氣象署）

康芮颱風（國際命名：KONG-REY）目前已經是強烈颱風的強度，預計將在明（31）日對台灣造成劇烈影響，更將成為近28年襲台暴風半徑最大颱風。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，，同時也彙整出全台風雨時程。「觀氣象看天氣」指出，由於各國預報已趨於一致，因此康芮颱風預計將在明（31）日下午15點左右，從台東市-長濱一帶登陸，隨後在11月1日凌晨時段從台中-雲林一帶出海。「觀氣象看天氣」也提到，康芮颱風暴風圈廣達320公里，中心強度達53m/s，因此也將成為1996年賀伯颱風以來，最胖的登陸台灣之颱風。雙北地區：早上開始風雨漸大，颱風登陸到出海期間，雙北風雨最強，陣風最強預計可以達到12級。桃竹苗地區：沿海區域周三晚上起風會增大，明日清晨開始，隨著颱風暴風圈逐漸靠近，陣風預計從9-10級增強到12級以上。中彰雲地區：與桃竹苗相似，沿海地區陣風強達9-10級，預計明天上午至颱風出海前後，陣風可能達到12級以上。嘉南地區：同樣周四午後開始出現強勁風雨，沿海陣風達10-12級，預計為中心出海點南側，中心出海後可能有短暫強西南風。高屏地區：相較於其他地區，相對屬於背風側，但同樣在颱風登陸後陣風可能達到10-11級。花東地區：本次颱風直接登陸點，登陸點附近可能出現16級強陣風，山區雨勢明顯，晚上起風雨隨時間增加，預計周四早上開始會有狂風暴雨。宜蘭地區：山區雨勢明顯，降水一路從晚上累積到週五清晨，同樣在颱風登陸前後容易出現12級左右強陣風。澎湖地區：此時此刻已出現10級陣風，預計周四清晨開始陣風達到12級，並持續到週四深夜。金馬地區：金門相對於馬祖降雨不明顯，馬祖未來可能為颱風通過區域，強陣風時間預計持續到週五下午。中央氣象署也提醒，今(30)日起臺灣附近各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，易有5米以上浪高，尤其明(31)日東半部沿海可達10米以上、澎湖可達7米以上，各沿海並易有長浪發生，請避免前往海邊活動。明（31）日台灣各地及各離島普遍9-10級強陣風，其中花蓮、恆春、澎湖、馬祖、桃園以南沿海空曠地區將出現11級以上強陣風，臺東、蘭嶼、綠島則有可能出現14級以上強陣風。