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▲台中市議員陳文政批評，主辦者將非專業選手打鬥當作賣點，扭曲拳擊運動的精神。（圖／陳文政提供，2024.10.30）

孫安佐日前到台中，和「台中燒打雞」韓森在拳擊擂台對決，被K得滿臉是血，因網路討論熱度高，傳出主辦單位有意規劃「二番戰」，台中市議員批評，主辦者將非專業選手的打鬥當作賣點。台中市政府也鄭重發出新聞稿，對邀請非拳擊專業的網紅對打，表達嚴厲譴責，認為已將技擊類拳擊運動扭曲為暴力行為。孫安佐和「台中燒打雞」韓森的拳擊賽於12日開打，兩回合後，孫安佐滿臉血吞敗，不僅額頭有大片瘀青，眉毛還縫了2針。近來傳出因網友反映熱烈，主辦單位有意規劃「二番戰」。台中市議員陳文政今（30）日質詢時，批評主辦者將非專業選手打鬥當作賣點，扭曲拳擊運動的精神。陳文政說，過去許多國人對拳擊運動不甚熟悉，今年觀看台灣選手林郁婷在奧運拳擊比賽中的表現，對拳擊有了新的認識。林郁婷在面對性別歧視壓力下，以技術與毅力奪下台灣史上第一面奧運拳擊金牌，感動無數國人。接著他感嘆「好景不常」，近來有運動業者在台中舉辦「網紅拳賽」，邀請非拳擊專業的網紅對打，並以激烈暴力場面為賣點，引發廣泛討論與關注。他指出，民間雖有舉辦賽事的權力，但民眾受到錯誤影響，竟在「網紅拳賽」比賽前，於熱鬧的一中街公然對打，事後傳出是在拍宣傳片，警方也僅能以《社會秩序維護法》開罰500元，引發外界對執法效果的質疑。陳文政說，台中市政府致力推動運動城市，拳擊運動卻成為街頭鬥毆的藉口，類似賽事若因利益豐厚而持續增加，恐將誤導年輕人對拳擊運動的認知，甚至助長暴力行為。運動局代理局長游志祥答詢時表示，任何運動賽事都應在安全的場地、專業的規範下進行，主辦單位有責任保障選手安全、避免違法行為。稍後市府發出新聞稿，指市府鼓勵所有運動賽事在合法、合規場地進行，方能確保所有參與者的安全性。運動局基於推廣全民運動、養成規律運動習慣，全力支持民間自主辦理合法、合規的運動賽事，但對於某運動業者舉辦「網紅拳賽」，邀請非拳擊專業的網紅對打事件，已將具有正面技擊類的拳擊運動，扭曲為暴力行為，運動局「表達嚴厲譴責」，後續將持續宣導相關競賽安全知識，並提供教育部體育署及台中市自有規定給主辦單位做參考，避免類似情形再次發生。