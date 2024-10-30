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台灣逐漸進入涼爽的秋冬時節，也是鮮採的青森蘋果上市的時候。青森蘋果品種多樣，首先於10月上市的就是深受台灣消費者喜愛的青森土岐蘋果。今年青森縣氣候穩定未受颱風影響，產出的土岐蘋果香甜美味、品質優良，日本蘋果最大產地青森縣的縣長宮下宗一郎和一般社團法人青森縣蘋果對策協議會副會長大場勉，再次來到台灣，和遠東百貨攜手舉辦青森蘋果嘉年華，帶來最新鮮美味的青森蘋果。今年在板橋大遠百B1綠洲廣場的現場除了提供青森土岐蘋果試吃外，也特地舉辦限量的青森蘋果大放送活動，憑當日在本館消費不限金額發票，即可兌換青森蘋果1顆。青森蘋果小姐也在舞台活動中介紹青森蘋果的品種與吃蘋果的優點，讓現場的消費者收穫滿滿。宮下縣長表示，日本蘋果一半以上來自青森縣，是日本第一的產地。而台灣是青森蘋果最大的出口地，深受台灣朋友的支持與喜愛。現在是土岐蘋果的季節，香甜美味不管是送禮自用都適合。大場副會長則表示，明年是青森縣開始種植蘋果的150周年紀念，希望屆時能與遠東百貨一起盛大慶祝。遠東百貨在台灣有13個分公司，遍佈北、中、南還有花東，陪伴台灣的消費者超過55年，是最有歷史人情味而且深入各地區的台灣百貨品牌，青森縣與一般社團法人青森縣蘋果對策協議會也展望未來與遠東百貨有更多進一步的合作，讓更多台灣的消費者，更認識青森縣，進而產生更多的文化、觀光、與產業交流。