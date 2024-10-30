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颱風康芮（Kong-rey）直撲台灣而來，然而，康芮不是近期唯一的颱風，颱風潭美（Trami）雖未直接影響台灣，但是在菲律賓與中國海南造成災情。海南三亞多地28日遭遇暴雨侵襲，一名11歲男童從學校返家途中，掉入路旁打開的人孔蓋，於昨（29）日被找到時已經身亡。家屬痛訴校方與當地政府存在疏失，才會導致悲劇發生。綜合中國媒體報導，死者吳姓男童28日當天上午照常去學校上學，但由於潭美帶來暴雨，校方臨時宣布下半天停課，於是中午時分吳童便自行離校返家。不料吳童回家途中，市政府人員打開道路的人孔蓋要加速排除路面積水，但在開啟的人孔蓋旁既未設警告標示及圍欄，也未安排交管人員提醒安全，結果吳童不慎掉入人孔蓋下的排水溝中。第一時間雖有路人試圖救人，但最終只留下男童的書包，男童被水沖走不見蹤影，隔天找到時已成冰冷屍體。家屬控訴，校方颱風天臨時宣布停課，雖有聯絡家長，但也未給家長去學校接人的時間就讓男童在風雨中獨自返家，停課反而讓學童更不安全。而市府人員打開人孔蓋排水未設圍欄，當時路面積水且又下雨，視線不良，也未有人在場交管，更是明顯的安全漏洞。對此，三亞市政府表示，已經成立聯合調查小組，全面調查事故原因，並依規進行責任追究，亦同步開展各項善後處置工作。