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P.League+本月底調整聯盟規章，其中關於洋將薪資方面有所調整，，所以規章並無明訂一個數字。根據PLG今年10月29日進行的規章調整，有所改動的是外籍生和洋將，這過去已有談論過。比較大的變化是洋將，陳建州在受訪時也分享了聯盟四隊達成的共識。過去PLG職籃聯盟有規定，禁止同一球季洋將在P.League球隊間轉隊，也禁止註冊同一球季在T1和SBL註冊過的洋將，防止惡意挖角。但至於洋將的薪資的部分，陳建州表示在看到東超聯賽日職和韓職的球隊的實力後，聯盟有想法希望能夠逐步提升球隊競爭力，但也需要兼顧聯賽公平性，「我們這一季有不一樣的方向，我覺得就是看到EASL給我們的啟發，洋將就是一分錢一分貨，4球團有共識，。」陳建州解釋規章55.4寫「球團註冊之四名外籍球員，其月薪合計上限由決策委員會訂之。」的原因是：，若如此一直修訂規章的話會很繁瑣。。」今年PLG確定各球團洋將薪資每月不得超過10萬，未來能否往上調，要看各球團決定，但他個人希望能夠逐步調升，增加競爭力，「。不過也不宜一次調漲，需要逐年往上努力，不能無限上綱，每年像是無底洞一樣。」