我是廣告 請繼續往下閱讀

考量我國經貿及金融情勢，國人財富攀升與投資需求增加，並配合打造台灣成為亞洲資產管理中心政策，中央銀行今（30）日宣布，放寬國人每年累積結匯金額，其中團體、個人由現行500萬美元提高至1000萬美元，公司、行號由5000萬美元提高至1億美元，並自今（2024）年11月1日起實施。央行說明，我國採行管理浮動匯率制度，為因應資本大幅移動所產生的衝擊，雖設有每年累積結匯金額的機制，但隨著央行持續鬆綁措施，包括貨款、服務收支及透過國內金融機構投資國外有價證券等均不計額度，現行涉及貿易與資產管理業務相關資金進出已完全自由。此外，未涉及新台幣兌換的外幣資金進出，也完全自由，而涉及新台幣兌換的資金進出部分，商品及服務貿易等經常帳相關資金進出，如進出口貿易、觀光、商務旅行及留學等相關收支，皆無金額限制。至於金融帳包括經濟部核准的直接投資、外資投資國內有價證券，以及透過銀行業、證券業、保險業及投信投顧業等金融機構投資國外有價證券，資金進出亦完全自由。央行說明，如截至今年9月底，透過金融機構投資國外有價證券累積淨匯出金額高達9626億美元，相較2011年底的3001億美元，大幅成長221%，反映我國常年經常帳順差、國人超額儲蓄，致對外淨債權相應攀升。雖然國人實際使用每年累積結匯額度雖相當低，但央行認為，每年累積結匯額度規定仍須予以維持。至於非屬上述項目的涉及新台幣兌換資金進出，目前雖有每年累積結匯金額，團體、個人為500萬美元，公司、行號5000萬美元，但超過金額者仍可向央行申請結購出售，資金進出相當自由。不僅如此，央行說，貿易貨款及透過國內金融機構投資國外有價證券，皆無結匯金額限制，致國人實際使用結匯額度需求有限；統計去年累積結匯金額使用情形，個人部分，平均每人匯入9.6萬美元、匯出13.3萬美元；公司部分，平均每家匯入101.6萬美元、匯出109.8萬美元，占累積結匯額度皆不足5%。央行強調，國人使用每年累積結匯額度雖相當低，但因每年累積結匯額度規定，這是央行為穩定匯率及維持市場秩序所必須保有的機制，爰仍須予以維持。不過，考量我國經貿及金融情勢，並配合打造台灣成為亞洲資產管理中心政策，央行調高國人每年累積結匯金額，根據主計總處統計，去年我國人均國內生產毛額(GDP)為3萬2319美元，相較2011年的2萬0866美元增加約55%；另依央行統計，去年底國人對外證券投資為1.39兆美元，相較2011年的0.31兆美元成長348%，顯示國人財富與投資需求攀升。考量我國經貿及金融情勢，國人財富攀升與投資需求增加，並配合打造台灣成為亞洲資產管理中心的政策，以及鑑於去年底我國外匯存底已達5706億美元，相較2011年底的3856億美元成長48%，因應外匯市場波動韌性已大幅提高，央行因此調高國人每年累積結匯金額，團體、個人由現行500萬美元提高至1000萬美元，公司、行號由5000萬美元提高至1億美元。央行也強調，會持續關注我國經貿金融發展，滾動檢討資金進出的相關規範，共同致力於國內資產管理業務之蓬勃發展。