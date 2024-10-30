我是廣告 請繼續往下閱讀

康芮颱風預計明日將登陸台灣，7級風暴風半級達320公里，歷年侵台颱風罕見的紀錄。外媒也相當關注康芮颱風動態。CNN提到，這個超級颱風準備在周四侵襲台灣，而台灣在應對這一類大型颱風方面，有著健全的紀錄。彭博則提到，台灣在今年因颱風，股市休市三次。根據中央氣象署晚間最新資料，康芮颱風30日19時的中心位置在北緯 20.2 度，東經 123.8 度，即在鵝鑾鼻的東南東方約 360 公里之處，以每小時20轉23公里速度，向西北進行，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒 53 公尺（約每小時 191 公里），相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 65 公尺（約每小時 234 公里），相當於 17 級風以上；七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑120公里。目前陸上警報範圍擴及全台以及澎湖，超大暴風圈為近年罕見，外媒也十分關注台灣的防颱措施，由於康芮已達到相當於美國四級颶風的水準，包含CNN、彭博、美聯社都以「超級颱風」康芮正撲向台灣來進行報導。其中，CNN提到，台灣在應對大型颱風方面有著健全的紀錄，但山區偏遠的村落特別容易受到土石流的影響；彭博更直指這可能將是近60年來侵襲台灣最強大的颱風之一，隨著台北即將停班停課，點出這將是自2015年以來，台灣首度因颱風關閉3次股市交易的一年。隨著康芮朝西北移動，預計將經過菲律賓最北端的巴丹群島省附近，美聯社報導，巴丹群島省長凱科 (Marilou Cayco) 表示，他們仍在從前兩次颱風中恢復過來，現在又來了，已督促島上人們強制疏散，特別是那些房屋在上次風暴中嚴重受損的人。